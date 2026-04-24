ディーアンドエムホールディングスは、audioquestの低域用スピーカーケーブル「Big Foot」の受注を4月24日から開始する。価格は、2mで412,500円、3mで504,900円。端子は両端バナナもしくはスペードから選択できる。 最新の導体構造を採用したZero-Techスピーカーケーブル「Brave Heart」「Lone Ranger」が発売されているが、Big FootはLone Rangerとペアで使う、Bassケ