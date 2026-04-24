◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）枠順確定＝４月２４日出走馬１８頭の枠順が確定した。２０２４年の朝日杯ＦＳを勝ち、武豊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで復活を狙うアドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は５枠９番に入った。もう１頭のＧ１馬で、２３年ＮＨＫマイルＣ以来、約３年ぶりの勝利を狙うシャンパンカラ