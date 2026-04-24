俳優和田正人が２４日、ＴＢＳ「ＴＨＥＴＩＭＥ，」に生出演。マンスリーゲストとしての出演が今回が最後となり、次番組「ラヴィット！」への出演を売り込んだ。「ＴＨＥＴＩＭＥ，」終盤に、主人公兄弟の亡父役で出演している金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」の番宣。次番組とのつなぎコーナーに入ると「ラヴィット！」司会川島明に「川島さん、おはようございます！」と挨拶し「『ＴＨＥＴＩＭＥ，』マンスリーゲストを卒