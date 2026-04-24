24年大みそかの「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場した3人組バンドOmoinotakeのボーカル藤井怜央の妻で、ミュージシャンのASOBOiSMが24日までにインスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。ASOBOiSMは「この度、新しい命を迎えることになりました」と報告。「無事、今は安定期に入り、母子共に健康で過ごさせていただいております」と説明し、家族や友人、関係者らのサポートに感謝をつづった。今後については「ASOBOiSMとしての活