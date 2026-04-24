築地銀だこは、2026年4月24日から30日まで「九条ねぎ（2倍）増量キャンペーン」を全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）で開催しています。九条ねぎマヨシリーズが対象シャキシャキ食感の九条ねぎをモリモリにトッピングできる、"ねぎ好き"にはたまらないキャンペーンが始まります。対象商品は「九条ねぎマヨ 特製ソース（8個入り）」と、4月28日発売の「九条ねぎマヨ ゆずねぎポン（8個入り）」の2種類。4月24日から30日のキャ