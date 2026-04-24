きょう東証スタンダード市場に新規上場した梅乃宿酒造は、公開価格と同じ６００円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開となっていたが、午前１０時３６分に公開価格を３００円（５０．０％）上回る９００円で初値をつけた。 出所：MINKABU PRESS