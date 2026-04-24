4月25日と26日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第35節が開催される。レギュラーシーズンは残り4試合。東地区首位の宇都宮ブレックスは地区優勝マジックを2、西地区1位の長崎ヴェルカはマジックを1としており、今節にも地区王者が決まる。 「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」への出場枠は残り3つ。今節の北海きたえーるでは、レバンガ北