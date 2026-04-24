ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅＷＴＩ原油上場投資信託やＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信といった原油ＥＴＦが高い。２３日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の６月限が前日比２．８９ドル高の１バレル＝９５．８５ドルと上昇した。イランのガリバフ国会議長が強硬派の革命防衛隊の介入を受け交渉担当を退いたと伝わり、協議が難航するとの観測が