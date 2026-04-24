『ジョン・ウィック』シリーズ初のスピンオフ映画『バレリーナ：The World of John Wick』のBlu-ray＆DVDが、6月24日に発売されることが決定した。 参考：『バレリーナ』“殺し屋少女”ならではの戦闘が痛快アナ・デ・アルマスの大立ち回りを分析 本作の舞台となるのは、シリーズ第3作『ジョン・ウィック：パラベラム』と第4作『ジョン・ウィック：コンセクエンス』の間に位置する時間軸。裏社会