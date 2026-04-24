第一三共が大幅に４日続落し、２０２２年３月以来、およそ４年１カ月ぶりの安値圏に沈んだ。２４日寄り前に、決算発表日の変更を発表した。２６年３月期決算はこれまで２７日に発表する予定としていたが、５月１１日に延期する。急速な事業環境の変化を踏まえ、オンコロジー製品群や開発品の供給計画を見直しており、これに伴い製造委託先との契約に関する損失補償引当金の計上額の見積もりに追加的な検討が必要となったと