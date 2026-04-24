住友ベークライトが３日ぶりに反発している。同社はきょう、血管内治療に使われるステアリングマイクロカテーテルの需要拡大を受け、秋田住友ベークで生産設備を増設すると発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 この製品は、手元の操作により先端の方向を任意に制御でき、手技時間の短縮につながる新しいタイプのマイクロカテーテル。今月から設備導入の準備を開始し、２７年２月から稼働