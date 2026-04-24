午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５３２、値下がり銘柄数は９７７、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位に鉱業、海運、食料、卸売など。値下がりで目立つのはサービス、その他製品、医薬品など。 出所：MINKABU PRESS