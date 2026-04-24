anoの新曲「貸しっぱなしデスティニー」が、6月26日に公開されるアニメ映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の主題歌に起用。また、あわせて同曲を使用した本予告映像も公開となった。 （関連：【映像あり】anoの新曲「貸しっぱなしデスティニー」が主題歌、『新劇場版☆ケロロ軍曹』本予告） 『ケロロ軍曹』は、1999年より『月刊少年エース』（KADOKAWA）で連載中の吉崎