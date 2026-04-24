瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降は岡山県で次第に晴れますが、香川県では曇りでしょう。日中の最高気温は岡山と津山で21度、高松で19度の予想です。23日よりも3度以上気温が高くなります。 25日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。朝の最低気温は岡山で9度、津山で6度、高松で12度の見込みです。日中の最高気温は岡山で23度、津山で24度、高松で22度でしょう