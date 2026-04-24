DJI JAPAN株式会社は、ポータブル電源「DJI Power 1000 Mini」の日本限定カラーとなる「White」を4月24日（金）に数量限定で発売した。価格は5万6,210円。 1kWhの大容量をコンパクトなボディに凝縮したというポータブル電源。既存モデル（2026年2月発売）の仕様・機能はそのままに、「春から夏に移りゆく時期に見られる富士山の朝もやの白」から着想を得たという新色を採用した。アウトドアだけでなく、家庭