歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。『豊臣兄弟！』第15回のタイトルは「姉川大合戦」。織田信長・徳川家康連合軍と浅井長政・朝倉景健連合軍がぶつかった「姉川の戦い」、特に徳川軍の活躍が印象的に描かれていました。しかしドラマを見ていて「秀吉は姉川の戦いで何をしたのか？」と思いませんでしたか？秀吉は活躍したのか、また、のちに信長に評価されたのか否か、今回はそこに焦点を当てて解説し