スーパーや焼肉店で「A5ランク」と聞くと、それだけで美味しい肉だと信じてしまう人が多い。しかし、このランクは牛肉の味を評価した指標ではない。そもそも「A5」とはどういう意味なのか？格付けのカラクリを明かすとともに、年間100軒の焼肉店に通う筆者が、自分の舌に合う牛肉選びの方法も紹介する。※本稿は、焼肉作家の小関尚紀『知ればもっと美味しくなる！大人の「牛肉」教養』（三笠書房）の一部を抜粋・編集したものです