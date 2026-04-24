24日11時現在の日経平均株価は前日比397.80円（0.67％）高の5万9538.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は532、値下がりは977、変わらずは59と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を103.78円押し上げている。次いでイビデン が99.90円、ＳＢＧ が88.50円、東エレク が60.34円、ＴＤＫ が30.42円と続く。 マイナス寄与度は29.06円の押