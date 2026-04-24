利用している銀行の定期預金の金利が上がっているけど、過去の定期預金を解約して、よりいい金利が適用される定期預金に預け替えたほうがいいの？そんな疑問を持っている読者もいるだろう。中途解約する場合は、条件を見てシミュレーションをしないと損をしてしまう可能性があるという。判断のポイントを、経済評論家・マネーコンサルタントの頼藤太希さんに解説してもらった。文＝頼藤太希預け替えが増えている数カ月〜数年の間