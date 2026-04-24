暖かくなるとサンダルなどを履いて素足のおしゃれを楽しみたくなりますが、“すっぴん爪”を見せるのが恥ずかしいという人もいるのでは？ 爪疾患のスペシャリストである麻布台クリニック・院長の齋藤昌孝さんは、ケアを続けて美しい爪になるまでには「3〜4カ月かかる」といいます。本格的なサンダルシーズンになる前に今からできることは2つ。「足の爪トラブルを防ぐ靴の選び方」と「美しい爪を育てる正しい切り方」を教えて