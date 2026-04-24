24年青葉賞覇者でダービー7着後、秋に左前浅屈腱炎が判明し、休養していたシュガークン（牡5＝清水久、父ドゥラメンテ）は新潟大賞典（5月16日、新潟芝2000メートル、ハンデ）で復帰する。鞍上はデビュー5戦で騎乗した武豊。その後は宝塚記念（6月14日、阪神芝2200メートル）を視野に入れている。同じく清水久厩舎に在籍し、G1を7勝したキタサンブラックの半弟にあたる血統。ダービー7着後は成長を促し、暮れの有馬記念を目標