23日の参議院外交防衛委員会で、社民党の福島みずほ党首が国家情報会議・国家情報局の設置法案について、同会議・同局を監視する独立の機関が必要だと主張した。【映像】同会議・同局を監視する独立の機関必要と主張する福島党首福島議員は、プライバシー配慮規定を盛り込んでいない同法案は欠陥法案だと指摘したうえで、「政治的に中立なものでなければならないという趣旨の内容もなぜ明記しないんですか」と質問した。鎌谷