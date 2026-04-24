年齢を重ねるとともに、二枚爪やでこぼこ爪などの爪トラブルが増えてきたと感じている方は多いかもしれません。しかし、実は爪の状態と年齢はほとんど関係ないのだそう。では、なぜ爪トラブルが発生するの？どうすれば予防できるの？爪疾患のスペシャリストとして著名な麻布台クリニック・院長の齋藤昌孝さんに、爪を美しく生まれ返させるコツをお聞きしました。爪トラブルの原因は「乾燥」意外に思われるかもしれませんが、加齢に