甲子園球場のカメラマン席に防護ネットが設置された。24日までに設けられたとみられる。18日に中日・福永がファウルフライを追ってカメラマン席に転落。担架で運び出されるアクシデントが起きた。これを受け、阪神電鉄関係者は「これまでもその都度、対策をしてきたが、球場に慣れていないビジター選手、また高校球児の危険を少しでも取り除けるように予防策が必要」と対策の必要性を口にしていた。