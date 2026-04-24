4月24日 配信開始 1985年に稼働を開始した、KONAMIのアーケード用横スクロールシューティングの傑作「グラディウス」。その翌年には、早くもファミコンに移植版が発売されると、本作を皮切りに家庭用でも「沙羅曼蛇」「グラディウスII」などのシリーズ作品が次々と登場。PCや携帯なども含め、数々のプラットフォームに多数の関連タイトルがリリースされたことは、当時