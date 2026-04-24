Image: HTC Nippon 昨年秋に台湾で発売されたHTCのスマートグラスVIVE Eagleが、今日付（4/24）で日本にやってきました。HTCのスマートグラスVIVE Eagleでまず目を引くのは、アイウェアとして自然なデザイン。また、スマートグラスとしては珍しく、カラバリに赤があるのが新鮮！ブラック、ベリー（赤）、コーヒー、グレーの4色展開。サイズはMとLの2色（Lはカラー2色のみ）。レンズは、クリ