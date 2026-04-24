アウターなしで過ごせる春。なんだか物足りなくて重ね着をしたいけれど、どう合わせればいいかわからない……。そんなおしゃれが苦手なミドル世代におすすめしたいのは、【GU（ジーユー）】のボウタイブラウスやフリルブラウスなどのアイテム。好印象も与えられるブラウスは、初めましてのシーンが増える春に大活躍しそうです。 着るだけでサマになる主役級ブラウス 【GU】「ボウタイブラウス」