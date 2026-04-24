猫が楽しみにしている『大好きな時間』4選 猫が楽しみにしている時間は様々。ここでは、その中でも特に代表的な4つのタイミングと満足させるためのポイントを紹介します。 1.ご飯 人間同様、猫にとっても食は大きな楽しみのひとつ。毎日のご飯は、猫にとって大きな楽しみです。時間が近づくとそわそわしたり、鳴いてアピールする様子が見られることもあるはずです。 猫を食事で満足させるためには、「