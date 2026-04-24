子どもが習い事をしていると、大会や発表会など日頃の練習の成果を披露する機会がありますよね。一生懸命活躍する我が子の応援に、つい熱が入ってしまうのはどの家庭でもあるあるなのではないでしょうか。筆者の知人はママ友たちと娘のダンス発表会に行ったのですが、その『応援』で思うところがあったそうです。 ダンス発表会 小1の娘は、県内にいくつも教室があるダンススクールに通っています。 普段は同じ最寄り