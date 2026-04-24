ヤクザが登場する映画といえば「仁義なき戦い」（1973年）に始まる実録ものと「日本侠客伝」（1964年）などの任侠ものに大別できる。いずれもドンパチと切った張ったの修羅場を描いて、暴力にカタルシスを求める観客を満足させてきた。【写真】【決断するとき】家族を想う寡黙な男が覗いた修道院の非道最近はこの動きが進化したのか、ヤクザ社会を舞台に人間の葛藤にポイントをあてる作品も出てきた。本作もそうした一本といえ