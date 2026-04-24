女優ダイアン・キートンさんの私物が、死去から約6カ月を経てオークションに出品される。映画「アニー・ホール」(1978年)ではアカデミー賞の主演女優賞を獲得、「ゴッドファーザー」シリーズのケイ・アダムズ役でも知られるダイアンさんは、2025年10月11日、肺炎のため79歳で帰らぬ人となった。 【写真】生前のダイアン・キートンさんの輝く笑顔オークションを