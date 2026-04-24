タレントの山之内すず（24）が語った子供時代の衝撃エピソードが話題だ。4月18日に配信が始まった「ABEMAエンタメ」の特集「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」で山之内は、自身の15歳までの人生を回顧。そこで語られた複雑な家庭環境に注目が集まっている。【もっと読む】山之内すず「玄米好き」アピールに意外な効果…入手困難には慣れっことトークであっけらかん物心がつく頃には両親がすでに離婚。母と兄、祖母とともに暮ら