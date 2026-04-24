ベルギーで輝きを放つシント＝トロイデン後藤啓介ベルギー1部シント＝トロイデンは現地時間4月23日、プレーオフ第4節でアンデルレヒトと対戦し、2-0の完封勝利を収めた。この一戦で主役を演じたのが、アンデルレヒトから期限付き移籍中の20歳日本人FW後藤啓介だ。地元メディア「Nieuwsblad」は「後藤の復讐」と銘打ち、「アンデルレヒトに苦い敗戦をなすりつけ、プレーオフ初白星を手にした」と、その活躍を大きく報じている。