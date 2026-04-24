シント＝トロイデン後藤啓介が所属先のアンデルレヒトから今季11ゴール目ベルギー1部シント＝トロイデンVV（STVV）所属の日本代表FW後藤啓介が、ベルギー1部プレーオフのアンデルレヒト戦でチームを勝利に導く先制点を決め、今季の通算を11ゴールとした。上位6チームのプレーオフ開始から3試合勝ちがなかったSTVVは後半30分、右サイドのパス交換からMF伊藤涼太郎がクロスを上げると、相手DFの前に体を捻じ込んだ後藤が押し込ん