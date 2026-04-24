WANDLA GoldenSound Edition Gen 2 エミライは、Ferrum AudioのUSB DAC/プリアンプ「WANDLA GoldenSound Edition Gen 2」を24日に発売した。価格はオープンで、市場想定価格は649,000円前後。 WANDLA GoldenSound Edition Gen 2は、フラッグシップDAC「WANDLA」をベースに、オーディオレビュアーGoldenSoundとの協業から生まれたGoldenSound Editionの主要機能をさらに進化させた特別仕様モデル。