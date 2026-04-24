タレントの古坂大魔王（５２）の妻でタレントの安枝瞳（３８）が、キュートな笑顔を披露した。２４日までに自身のインスタグラムを更新し「あっという間に４月終わりに近づいている…！！！そしてもう５月！！！！ＧＷも楽しいお休みになりそう！てかする！」と時の早さに驚いた。そして「お知らせ」として「この度ピコ太郎さんが１年で８０．８曲リリース中の『ママだいすき』という曲をこえださん達が歌わせてもらいました