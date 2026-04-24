◇ナ・リーグカブス8ー7フィリーズ（2026年4月23日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が23日（日本時間24日）、本拠でのフィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場。同点に追いつかれた直後の8回、3戦連発となる勝ち越し3号ソロを放つなど、9連勝に貢献し、今季初の1試合3安打で今季の成績を打率.319、3本塁打、7打点とした。チームはレッズと並んでナ・リーグ中地区の首位に浮上した。7―7で迎えた8回無死、鈴木はフィ