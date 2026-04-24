パスポートの申請手数料を大幅に引き下げるための改正旅券法がさきほど成立しました。パスポート手数料の改定を盛り込んだ改正旅券法はけさの参議院・本会議で採決が行われ、全会一致で可決し、成立しました。これにより、7月1日から新たな手数料が適用される見通しです。現在、パスポートの新規発行や更新にかかる手数料は、18歳以上が取得できる10年用をオンラインで申請した場合は1万5900円、18歳未満が取得する5年用のパスポー