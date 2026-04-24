東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦（59）が24日までにインスタグラムを更新。95年に亡くなったメンバー、クリーンヘッド・ギムラさんを追悼した。谷中は「今日はクリーンヘッド・ギムラの命日ということでカメラマンの仁礼さんに写真を頂きました」と、ギムラさんがメンバーだった当時の写真をアップ。「沢山のことを教えてもらいました。とにかく良く面倒見てもらいました。俺がおごってたときも結構あったかな笑」としのん