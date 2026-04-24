ベルギーリーグ、プレイオフグループAでアンデルレヒトと対戦したシント・トロイデンは、2-0と勝利を収めた。決勝点を挙げたのは、相手のアンデルレヒトからローン移籍している日本代表FW後藤啓介だ。後藤は75分、MF伊藤涼太郎からのクロスに右足で合わせ得点を奪った。物議を醸しているのはその後のセレブレーションで、後藤は両手でガッツポーズを作って喜びを爆発させると、シャツを引っ張ってシント・トロイデンのエンブレムを