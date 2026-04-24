サーブ伝統のデルタ翼をもっていた核兵器が実際に使える攻撃手段としてまだ考えられていた東西冷戦の頃、アメリカでは核爆弾搭載用のF-107A戦闘機が試作されました。F-107Aは背中に空気取り入れ口を持つ変わった姿をしていましたが、これとそっくりな核攻撃機が、平和国家のイメージが強く2024年まで軍事非同盟を掲げていたスウェーデンでも計画されていました。サーブ35、37戦闘機の間を埋める「サーブ36」とされた機体です。【