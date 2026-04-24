Microsoftが会社として初となる、大規模な希望退職プログラムを実施することがわかりました。対象となるには、勤続年数と年齢の合計が「70」以上であること、シニアディレクターレベル以下のアメリカの従業員であることなどの条件があり、従業員のうちおよそ7％が対象に含まれるとのことです。Microsoft plans first voluntary retirement program for US employeeshttps://www.cnbc.com/2026/04/23/microsoft-plans-first-volunta