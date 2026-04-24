◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル＝２着馬までにオークスの優先出走権）オークストライアルのフローラＳの枠順が４月２４日、確定した。前走のきさらぎ賞で牡馬相手に３着と好走して、レーン騎手と初コンビを組むラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は、４枠５番に決定した。デビュー戦で５馬身差をつけて圧勝し、キャリア１戦１勝で重賞初挑戦となるラベ