◆米大リーグレッドソックス２―４ヤンキース（２３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が本拠のヤンキース戦に「３番・ＤＨ」で２試合ぶりに先発。４打数無安打に終わり、打率は２割６分２厘となった。チームは、この日３Ａから昇格させた２３歳の剛腕トーリが６回を投げ１１奪三振１失点と好投。２―１で迎えた７回、チーム９試合ぶりの失策も絡んで中継ぎ陣が３