読売テレビ・西山耕平アナウンサーに第２子女児が誕生した。気象予報士の妻・奈良岡希実子さんが２４日に自身のインスタグラムを通じて発表。「第二子となる元気な女の子を出産いたしました」と報告した。奈良岡さんは「＃青森＃里帰り出産」などのハッシュタグをつけ、「青森で桜が美しく咲く頃に、第二子となる元気な女の子を出産いたしました」と誕生したことを報告。「無事に産まれてきてくれたことに感謝し、元気に大き