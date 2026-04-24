鳥取市の「鳥取砂丘・砂の美術館」で、砂の彫刻「砂像」の新たな展示が公開されました。【映像】サグラダ・ファミリアや闘牛の砂像（実際の映像）鳥取砂丘にある「砂の美術館」では、「砂で世界旅行」をコンセプトとして毎年テーマを変えた展示をしています。今年は、世界的建築家「アントニ・ガウディ」の没後100年の節目ということで情熱の国・スペインが選ばれました。日本をはじめ、スペインやイタリアなど世界14カ国2