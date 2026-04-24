ゴールデンウィーク期間恒例の全席指定席での運転が新幹線の「のぞみ」で始まりました。JR東海によりますと、きょう（24日）から5月6日（水・振休）までのゴールデンウィーク期間で、新幹線の「のぞみ」は去年に続き、全席指定席で運転します。また、25日（土）と29日（水・祝）には臨時の「のぞみ」を11本を追加で運転します。ピークの見通しは、下りが5月2日（土）、上りは5月5日（火・祝）となっています。きのう時点の予約状況