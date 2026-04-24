◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル＝２着馬までに日本ダービーの優先出走権）青葉賞に出走する１８頭の枠順が４月２４日、確定した。デビューから２戦２勝のノーブルサヴェージ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）は、７枠１５番に決定した。アザレア賞を制して連勝中のブラックオリンピア（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は、２枠４番に決まった。武豊