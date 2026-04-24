チューリッヒ・クラシック第1ラウンド、10番でウィリアム・マウと拳を突き合わせる金谷拓実＝23日、ルイジアナ州エーボンデール（ゲッティ＝共同）2人一組で争う米男子ゴルフのチューリッヒ・クラシックは23日、ルイジアナ州エーボンデールのTPCルイジアナ（パー72）で第1ラウンドが行われ、ホールごとに良い方のスコアを採用するフォアボールでウィリアム・マウ（米国）、金谷拓実組が62をマークし、首位と4打差の13位につけた