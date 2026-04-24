俳優の桜井日奈子（２５）が２３日、テレビ朝日系金曜ナイトドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（２４日スタート）の放送直前会見に、夫役の俳優・白洲迅（３３）らと出席した。冒頭、白洲が「僕が余命３カ月のサレ夫」ですと自己紹介すると、桜井も「私が奔放系、シタ妻です」と続き、笑いを誘った。また、白洲の後輩役を演じる庄司浩平（２６）は「このドラマのヒロインは僕だと思っていたけど、違ったみたいです」とおどけてみせ